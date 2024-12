Marido nega feminicídio e diz ter ido ao mercado quando encontrou mulher morta na Capital

Saiba Mais Polícia Homem espanca e esfaqueia a companheira e diz que a morte foi por crise epiléptica

O homem, identificado apenas como E.S.R, de 43 anos, voltou a negar que tenha cometido o feminicídio contra a própria companheira Bruna dos Santos Maroto, de 26 anos, na noite da última sexta-feira (27), na rua Lauro Muller, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

Ele argumentou em depoimento que teria ido até o supermercado para comprar alguma coisa para que eles pudessem jantar, e ao retornar, encontrou a vítima já sem os sinais vitais.

O suspeito ainda destacou que o local onde eles conviviam também era frequentado por usuários de drogas e várias pessoas passavam por ali, contudo, segundo a delegada Analu Lacerda, da DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), ele não soube identificar quem seriam essas pessoas.

"Essas informações não condizem com a realidade da investigação. Nós temos elementos suficientes para caracterizar e materializar o feminicídio. E o suspeito, é óbvio, ele tem o seu direito constitucional de apresentar a versão que ele quiser, e nós, como Polícia Judiciária, temos que fornecer elementos suficientes para uma ação penal e eu não tenho dúvida de que ele cometeu crime de feminicídio em detrimento da vítima", disse a delegada.

O relacionamento entre Bruna e o companheiro já era bastante violento, tanto que houve vários registros de ocorrência por parte da vítima contra o suspeito, contudo, ela sempre retirava algumas delas. A última ocorrência registrada foi em novembro do ano passado.

"Ela tinha uma medida protetiva que ele foi intimado via edital, por ele não ter sido localizado para intimar presencialmente, mas mesmo ela estando com essa medida protetiva, ela retornou ao relacionamento com ele sem a solicitação da revogação", frisou Analu.

O caso - Conforme informações repassadas pela polícia, uma equipe da Delegacia de Homicídios foi acionada na residência onde a vítima foi encontrada com graves lesões na face e no crânio. Depois de receber informações de que ela estava em um relacionamento conturbado, sendo vítima de violência doméstica, inclusive com vários registros policiais da situação, a guarnição foi até a casa do suspeito.

Na residência, as autoridades foram informadas de que o homem havia ido em casa, pegado algumas roupas e saído novamente. Ele foi encontrado momentos depois, escondido na casa de um amigo. Em uma primeira abordagem, o suspeito relatou que a companheira havia sofrido uma crise epilética, tendo se machucado fatalmente ao se debater no chão.

Ao ser confrontado com a gravidade das lesões da vítima, o autor confessou que durante uma discussão, passou a agredi-la e ainda teria desferido golpes de faca contra a cabeça da mulher, causando sua morte dela.

