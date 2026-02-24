Menu
Justiça

Homem que atirou contra desafeto no Santa Luzia é julgado por tentativa de homicídio

O crime ocorreu em 5 de setembro de 2024, e a vítima sofreu lesões gravíssimas, mas conseguiu sobreviver após ser atingida

24 fevereiro 2026 - 09h11
A vítima foi socorrida em estado grave A vítima foi socorrida em estado grave   (Foto: Whatsapp/JD1)

Wellington Henrique Botelho de Oliveira, de 31 anos, é julgado nesta terça-feira (24/2) por tentativa de homicídio, após atirar contra Wellington Inocêncio Alves Rodrigues, de 29 anos, que foi atingido na cabeça e sobreviveu ao ataque ocorrido em 5 de setembro de 2024, na rua São Nicolau, região do bairro Vila Santa Luzia, em Campo Grande.

Segundo as investigações, o motivo do crime seria torpe, baseado em uma dívida de droga não paga, no valor de R$ 2,3 mil, que a vítima Wellington Inocêncio possuía com o acusado. Ainda conforme apurado, o denunciado teria adquirido previamente uma arma de fogo calibre .32, e portava o armamento ilegalmente, sem autorização e em desacordo com a legislação vigente, durante a empreitada criminosa.

Durante a instrução processual, o acusado confirmou que foi o autor do disparo contra o ofendido, porém apontou controvérsia relacionada à venda de materiais de construção, alegando que a vítima lhe enviava mensagens cobrando valores e proferia ameaças.

O julgamento acontece na 1ª Vara do Tribunal do Júri, sob a presidência do juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida, e o desfecho do caso deve ser definido ainda hoje, a depender do andamento dos trabalhos do Conselho de Sentença.

