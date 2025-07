Juiz decide levar a júri popular acusado de matar Dandara em presídio da Capital

Em decisão recente, a Justiça de Campo Grande determinou que Flabson Amaro dos Santos Alves vá a júri popular pelo assassinato de Darlan Alves Lemos, travesti que usava o nome social Dandara Vick. O crime ocorreu no dia 22 de março deste ano, dentro do Presídio de Segurança Máxima, localizado no bairro Jardim Noroeste, na capital sul-mato-grossense.

A decisão é do juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida, da 1ª Vara do Tribunal do Júri. Na mesma decisão, o magistrado impronunciou Maick Franklin Raimundo de Oliveira, por entender que não há indícios suficientes de autoria em relação a ele. O juiz também determinou a liberação de Maick, especificamente neste caso, desde que ele não esteja preso por outro motivo.

Conforme consta no processo, a vítima foi morta por asfixia após se recusar a cumprir uma ordem para trocar de cela. De acordo com os autos, a violência durou cerca de 50 minutos até causar a morte de Dandara.

O magistrado destacou na decisão que "há indícios suficientes de autoria do acusado Flabson. Ao que parece, ele foi o responsável pela asfixia do ofendido, o que lhe causou a morte. Tais elementos podem ser verificados, principalmente, nos depoimentos colhidos em fase judicial."

Flabson Amaro dos Santos Alves será julgado por homicídio qualificado, com agravante pelo emprego de asfixia. Com a preclusão da decisão, o cartório deverá abrir vista às partes para as providências previstas no artigo 422 do Código de Processo Penal, e, na sequência, será marcada a data do julgamento.

