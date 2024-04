Juiz determina citação de vereador e outros 21 acusados de corrupção em Sidrolândia

Vereador de Campo Grande, Claudinho Serra (PSDB), e outras 21 pessoas estão sendo acusadas de crimes contra a administração pública em Sidrolândia. O juiz Fernando Moreira Freitas da Silva, da Vara Criminal de Sidrolândia, recebeu a denúncia e determinou a emissão de mandado de citação para que os acusados apresentem suas defesas. Atualmente, pelo menos 8 pessoas estão presas, incluindo Claudinho Serra.

A operação que apurou os crimes, chamada Tromper, foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) no dia 3 de abril. Segundo o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Claudinho Serra liderava o grupo que está sendo investigado por contratos suspeitos que somam cerca de R$ 15 milhões.

Dos 22 investigados, apenas Tiago Basso da Silva não foi denunciado devido a um acordo de colaboração premiada com o MPMS. Os acusados têm 10 dias para apresentar defesa após a intimação. As investigações continuam e mais pessoas podem ser denunciadas.

Os crimes investigados incluem organização criminosa, fraude ao caráter competitivo de licitação pública, fraude ao contrato decorrente da licitação, peculato, corrupção passiva e ativa, e concurso material de crimes.

