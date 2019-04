Jurado passa mal e juiz cancela julgamento de PRF que matou empresário

O juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida cancelou a sessão de hoje e remarcou o julgamento do policial rodoviário federal (PRF) Ricardo Hyun Soo Moon, que matou o empresário Adriano Correa, no dia 31 de dezembro de 2016, em Campo Grande.

Durante o julgamento, na manhã desta quinta-feira (11) um dos sete jurados passou mal. O juiz fez um intervalo para o almoço, mas ao retornarem para dar continuidade ao julgamento, o jurado auda não havia melhorado.

De acordo com Garcete, a nova data foi marcada para o dia 30 de maio, e disse ainda que será iniciado do zero, com todas as oitivas e, inclusive, com a realização de sorteio de novos jurados.

