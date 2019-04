Manifestantes dão apoio ao PRF que matou empresário

Saiba Mais Justiça PRF que matou homem em briga de trânsito vai a julgamento

Aproximadamente 50 policiais rodoviários federais compareceram no Fórum de Campo Grande na manhã desta quinta-feira (11), para acompanhar o julgamento do PRF Ricardo Hyun Soo Moon, acusado pelo assassinato do empresário Adriano Correa e tentar matar mais duas pessoas em uma briga de trânsito. O fato ocorreu no dia 31 de dezembro de 2016 na avenida Ernesto Geisel.

Hoje, os policiais fizeram um pequeno manifesto em frente ao local, vestidos com camisetas de apoio, expondo faixas e cartazes. Eles acreditam na versão da defesa, de que Moon atirou em legítima defesa e em procedimento da profissão.

Versão negada pela acusação e por outras duas vítimas que estavam junto com Adriano Correa, e testemunharam o crime.

Além do crime de homicídio qualificado, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, e duas tentativas de homicídio, Moon também é acusado de fraude processual. Ele teria “plantado” provas e mudado a cena do crime com ajuda de terceiros, para produzir efeitos favoráveis no processo.

Familiares do empresário também acompanham o julgamento na plateia.

