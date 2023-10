Júri composto por 7 mulheres condena em mais de 18 anos homem que matou Graziele

Saiba Mais Justiça Homem acusado de feminicídio encara júri formado por 7 mulheres em Campo Grande

Nesta terça-feira (17), Lucas Pergentino Câmara, de 29 anos, enfrentou um júri composto exclusivamente por mulheres em Campo Grande. Ele estava sendo acusado da morte de Maria Graziele Elias de Souza, ocorrida em abril de 2020, no Bairro Parque do Lageado. O julgamento resultou na condenação de Lucas.

A sentença foi anunciada pelo juiz Carlos Alberto Garcete, titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri da capital. Pergentino recebeu uma sentença de 18 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado. Sua condenação se deu por homicídio qualificado por asfixia, a traição e feminicídio, além do crime de ocultação de cadáver.

O CASO

Segundo a acusação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), a vítima, Maria Graziele Elias de Souza, foi assassinada de forma traiçoeira, sofrendo asfixia por meio do golpe conhecido como "mata-leão."

O crime foi classificado como feminicídio, uma vez que ocorreu em um contexto de violência de gênero. Além disso, Lucas foi apontado por ter ocultado o corpo da vítima às margens da BR-262.

O crime só veio à tona quando testemunhas encontraram o corpo da vítima, resultando na prisão de Lucas pela Delegacia Especializada de Homicídios (DEH).

