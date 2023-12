Saiba Mais Justiça Júri popular para réus do caso Sophia é confirmado para março e deve durar três dias

Nesta quinta-feira (07), Stephanie de Jesus da Silva e Christian Campoçano Leitheim, mãe e padrasto de Sophia Ocampos de Jesus, foram pronunciados para enfrentar o Júri Popular.

O caso, marcado pela violência e assassinato da criança aos dois anos em Campo Grande, despertou forte comoção social a nível nacional. O juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, agendou o julgamento para ocorrer ao longo de, pelo menos, três dias no próximo ano.

As datas marcadas são de 12 a 14 de março, com início às 8h. O magistrado destacou a complexidade dos crimes, sem previsão do número de testemunhas a serem arroladas.

O Júri Popular será responsável por analisar as evidências e deliberar sobre a culpabilidade de Stephanie e Christian nos crimes graves que, segundo a acusação, resultaram na morte da criança.

