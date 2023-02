Justiça acata pedido e provas de investigação das Americanas se tornam sigilosas

A juíza Andréa Galhardo Palma, do Tribunal de Justiça de São Paulo, acatou um pedido feito pela gigante do varejo e determinou que as provas colhidas pelo perito independente nomeado pelo Bradesco para a investigação do rombo de R$ 20 bilhões sejam sigilosas.

No documento com a decisão, a juíza determina que o restante do processo deve seguir público “por razões de interesse público e transparência”, mas que as provas deverão ser sigilosas até a verificação e triagem do perito nomeado.

Na semana anterior o Bradesco obteve na Justiça o direito de conduzir uma investigação na Americanas, com o objetivo de apurar a responsabilidade dos diretores, conselheiros e acionistas sobre o caso.

