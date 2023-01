Justiça concede liberdade condicional ao ex-goleiro Bruno

A Justiça do Rio de Janeiro concedeu liberdade condicional ao ex-goleiro Bruno Fernandes das Dores de Souza, condenado a mais de 20 anos de prisão por participação na morte da modelo Eliza Samudio em 2010.

Na decisão, da juíza Ana Paula Abreu Filgueiras, da Vara de Execuções Penais, a magistrada afirmou que “não há qualquer óbice [obstáculo] concreto à concessão do livramento condicional” à Bruno.

“O apenado [Bruno] desempenhou atividades laborativas após a concessão da progressão de regime e cumpriu regularmente as condições da prisão domiciliar”, explicou a juíza na decisão.

Desde 2019 ele cumpria pena em regime semiaberto domiciliar, e atualmente tem uma loja de açaí em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. A defesa do ex-goleiro entrou com o pedido de progressão da pena em abril do ano passado.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também