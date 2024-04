Justiça condena homem por uso de CNH falsa após acidente em Campo Grande

Um homem de 53 anos, residente no Bairro Jardim Colúmbia, em Campo Grande, foi condenado pela Justiça por utilizar uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsificada. A sentença determinou uma pena de 2 anos de reclusão e uma multa de 10 dias-multa.

Segundo informações do processo, em 30 de julho de 2019, por volta das 17h, na Rua Acropole, Vila Danúbio Azul, o homem utilizou uma CNH falsa enquanto dirigia um veículo Del Rey. Ele se envolveu em um acidente de trânsito, e ao chegar ao local, a Polícia Militar constatou que a CNH apresentada pelo indivíduo era falsificada. O homem admitiu ter adquirido o documento por R$ 3.000,00 sem passar por nenhum exame no DETRAN/MS.

O acusado foi preso no dia do acidente, mas foi posteriormente liberado e enfrentou o processo em liberdade. O juiz responsável pelo caso determinou que ele iniciasse o cumprimento da pena em regime aberto, considerando que a condenação foi inferior a 4 anos de reclusão. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas de prestação pecuniária, cada uma no valor de 1 salário mínimo.

