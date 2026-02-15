Menu
Justiça

Justiça determina medida protetiva e avisa ex-deputado 'Tio Trutis' sobre risco de prisão

O Poder Judiciário determinou a intimação de Loester Carlos Gomes de Souza para ciência da decisão e apontou a existência de "risco grave para a vítima"

15 fevereiro 2026 - 10h13Vinícius Santos     atualizado em 15/02/2026 às 10h20
"Tio Trutis" - Foto: Reprodução / Redes Sociais"Tio Trutis" - Foto: Reprodução / Redes Sociais  

Por considerar haver “risco grave para a vítima”, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios concedeu medidas protetivas de urgência em favor de Raquelle Lisboa Alves Souza, contra o ex-deputado federal Loester Carlos Gomes de Souza, o “Tio Trutis”.

O processo tramita no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, após a vítima procurar a polícia e relatar diversas situações de agressão, além de crimes de dano, entre outras condutas. Ao analisar o pedido, a Justiça deferiu as seguintes medidas protetivas:

- Proibição de aproximação da vítima, com limite mínimo de 300 metros de distância;

- Proibição de qualquer tipo de contato, por meio telefônico, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram ou outras plataformas;

- Proibição de frequentar determinados locais, a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima.

A decisão também determina que um oficial de Justiça dê ciência a “Tio Trutis” de que o descumprimento das medidas protetivas configura crime, previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), podendo resultar em prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Além disso, foi autorizado que a vítima utilize o aplicativo Viva Flor, integrado ao Sistema de Gestão de Ocorrências (SGO) e operado pelo Centro Integrado de Operações de Brasília (CIOB), da Secretaria de Segurança Pública do DF, permitindo o acionamento imediato da polícia em situações de risco de morte.

Por fim, a Justiça determinou que o acusado seja formalmente advertido sobre a obrigatoriedade do cumprimento integral das medidas protetivas vigentes, bem como sobre as graves consequências legais em caso de descumprimento, incluindo a possibilidade de monitoramento eletrônico, além de prisão preventiva.

Outro Lado - O JD1 Notícias entrou em contato com o ex-parlamentar federal, que encaminhou nota à imprensa com esclarecimentos sobre o caso.

NOTA À IMPRENSA

Diante de reportagens que foram veiculadas acerca de uma medida protetiva envolvendo minha esposa, Raquelle, venho a público prestar esclarecimentos.

Nossa família atravessa um momento extremamente delicado, marcado por desafios emocionais, psicológicos e espirituais. Como toda família que enfrenta dificuldades, estamos lidando com situações que exigem prudência, maturidade e responsabilidade.

Por respeito à Justiça, minha esposa e aos nossos quatro filhos, não farei comentários sobre o mérito do processo. Confio plenamente nas instituições e no devido andamento legal dos fatos.

O que posso afirmar é que continuo nutrindo pela minha esposa o mesmo amor e respeito que senti quando a conheci e que se fortaleceu no momento em que nos casamos. Temos quatro filhos maravilhosos, que são nossa maior prioridade, e sigo comprometido com o bem-estar e o equilíbrio emocional de cada um deles.

Tenho fé em Deus que, em um futuro muito breve, esses desafios serão superados. Nossa família será restaurada no tempo certo, encontrando novamente o caminho da harmonia e da paz que, na maioria incontável dos nossos dias, sempre vivemos.

Campo Grande-MS, 14 de fevereiro de 2026.

Loester Trutis

