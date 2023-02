Justiça do DF autoriza troca das tornozeleiras de extremistas presos

Um grupo de 459 extremistas presos por atos antidemocráticos após a invasão e depredação das sedes dos Três Poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro, foi liberado para deixar a prisão, mas com o uso de tornozeleira eletrônica.

Segundo informações do relatório de providências da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP-DF) divulgado na última quinta-feira (4), a Justiça autorizou que seja feita a troca das tornozeleiras disponibilizadas pelo governo do DF por equipamentos do Estado de origem dos golpistas.

Apesar da decisão, a Secretaria de Administração Penitenciária do DF (Seape-DF) disse que “até o momento, não houve substituição das tornozeleiras nos estados de origem dos monitorados”.

Até o momento, um total de 931 pessoas ainda continuam detidas, 623 homens e 308 mulheres.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também