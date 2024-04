Justiça Federal de MS determina transferência de Ronnie Lessa para sistema prisional do RJ

A Justiça Federal de Campo Grande, ordenou que Ronnie Lessa seja transferido de volta para o Rio de Janeiro em um prazo máximo de 30 dias. Lessa é ex-policial militar acusado do assassinato da vereadora Marielle Franco em 2018.

De acordo com as acusações, Lessa teria disparado contra Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes. Ele está encarcerado desde 2019 e, após fechar um acordo de delação, forneceu informações que foram fundamentais para as investigações que levaram à prisão dos irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, além do delegado Rivaldo Barbosa. Esses três indivíduos são suspeitos de serem os mandantes do crime.

Lessa deixou o Rio de Janeiro em março de 2019 e, desde então, se encontra detido em uma penitenciária federal em Mato Grosso do Sul. Agora, a Justiça determinou sua transferência de volta para o Rio de Janeiro.

(*) Com informações do g1.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também