Justiça irá julgar na quarta-feira se mantém censura a reportagem de ex de Lira

A Justiça do Distrito Federal irá julgar ainda nesta semana, na quarta-feira (3), o mérito do recurso apresentado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que derrubou uma reportagem da Agência Pública.

A matéria jornalística em questão trazia à tona acusações feitas contra Lira por sua ex-mulher, Jullyene Lins, por suposta violência sexual cometida pelo deputado contra ela em 2006.

Após uma liminar do desembargador Alfeu Gonzaga, que derrubou decisões de primeira instância e ordenou a censura da reportagem, a 6ª Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios irá analisar o caso.

Em sua decisão, Gonzaga afirma que a Agência Pública “abuso do direito à liberdade de expressão”, e ressaltou que Lira foi absolvido no Supremo Tribunal Federal (STF) em uma ação penal que apurou a suposta violência doméstica dele contra sua ex-mulher.

