Justiça Itinerante retoma atendimentos nos bairros dia 16 de janeiro

As duas unidades móveis da Justiça Itinerante voltam a percorrer os bairros de Campo Grande a partir da próxima segunda-feira (16), prestando atendimento gratuito à população.

O serviço inicia os atendimentos de 2023 em dois endereços diferentes a cada dia, de segunda a quinta-feira, das 7 horas às 11h30, de acordo com a rota de atendimentos disponibilizada em https://www5.tjms.jus.br/_estaticos_/justica-itinerante/calendario-campo-grande-2023.pdf?q=1673462270.251.

Conforme o calendário, os atendimentos retornam dia 16 na região do Santo Amaro – Vila Almeida – Sílvia Regina – Coophatrabalho. O ônibus da Itinerante estacionará na Rua Ministro José Linhares, s/nº (esquina com a Rua Yokohama) em frente da UPA.

A outra unidade móvel atenderá na região dos bairros São Conrado – Santa Emília – Buriti – Caiobá – União Oliveira, estacionada na Av. Gal. Alberto Carlos de Mendonça Lima, s/nº (em frente da Policlínica). Os atendimentos seguem nesses dois locais todas as segundas-feiras, exceto feriados.

No dia 17, terça-feira, haverá atendimento na região do Nova Lima – Vida Nova – Montevidéu – Jd. Anache – Jd. Columbia, na Rua Ida Baís, nº 19, em frente ao Centro de Saúde São Francisco. No mesmo dia, a outra unidade móvel estará região do Nova Campo Grande – Jd. Carioca – Serradinho, na Av. Dois, 21, em frente a Escola Municipal Fauze Scaff Gattass Filho. Em ambos os locais, os atendimentos são realizados periodicamente.

As datas dos próximos dias e da semana seguinte estão de acordo com o calendário de atendimento, todos locais com datas pré-definidas. Confira no link.

Mais informações sobre os atendimentos da Justiça Itinerante podem ser obtidas das 12 às 19 horas, pelos telefones 3314-5503 e 3314-5510; e na sede do Juizado, que fica na Rua Antônio Corrêa, 85, na Vila Glória (entre as Rui Barbosa e Pedro Celestino – próximo da Av. Fernando Corrêa da Costa

