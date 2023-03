JustiÃ§a nega prisÃ£o de Elize Matsunaga por uso de documento falso

A Justiça do interior paulista negou um pedido da Promotoria e decidiu que Elize Matsunaga irá permanecer em liberdade. O pedido veio após uma suposta denuncia que ela teria feito uso de documento falso.

Elize foi condenada a 16 anos de prisão em 2012 pelo assassinato de seu marido, Marcos Kitano Matsunaga. No ano passado, ela teve a liberdade condicional concedida pela Justiça.

A Vara de Execuções Criminais de Franca, cidade onde Elize reside e trabalha, considerou que ela “tem cumprido as condições que lhe foram impostas” para manter o benefício.

Além disso, a Justiça ressaltou que o caso de uso de documento falso, flagrado em Sorocaba, ainda está em trâmite e “em fase inicial”.

Documento falso

Na semana passada, Elize Matsunaga, que agora utiliza o nome Elize Giacomini, foi indiciada após, segundo investigações, ter utilizado um atestado de antecedentes criminais falso para conseguir emprego em uma empresa de Sorocaba.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) confirmou, por meio de nota, que recebeu uma denúncia anônima sobre a falsificação de documentos e confirmou que “uma egressa do sistema prisional estava utilizando um atestado de antecedentes criminais falsificados”.

Elize chegou a ser detida em Franca, também no interior paulista, onde prestou depoimento e negou que utilizou documento falso, sendo liberada logo em seguida.

