Justiça procura Giroto para responder ação por enriquecimento ilícito

A Justiça está à procura do ex-secretário estadual de Obras e ex-deputado federal Edson Giroto para que ele responda a uma ação movida pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) por Improbidade Administrativa - Enriquecimento sem Causa. Até o momento, o paradeiro de Giroto é desconhecido.

A ação está sendo tramitada em sigilo na 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, e por isso, o teor da mesma ainda não foi divulgado.

De acordo com um despacho do magistrado publicado no Diário de Justiça do TJMS, o Cartório foi determinado a realizar consultas junto ao INFOJUD, SIEL, SIGO e SAJ para obter o atual endereço de Edson Giroto. Caso seja encontrado um endereço diferente dos que já constam nos autos, será expedido um mandado de citação. Se as diligências não obtiverem sucesso, Giroto será citado por edital, com um prazo de 20 dias para, se quiser, contestar a ação no prazo legal.

Além disso, o requerimento para citação por hora certa de Luiz Mauro Mendes Leite Penteado, nos termos do art. 252 do CPC, foi adiado. Já os réus Elza Cristina Araújo dos Santos, Hélio Loureiro Battilani e Mauro de Figueiredo terão mandados expedidos para citação nos endereços informados.

