Justiça revoga prisão domiciliar de Sérgio Cabral

Os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiram revogar, nesta quinta-feira (9), a prisão domiciliar de Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, preso em 2016 pela Operação Calicute.

Segundo a assessoria de comunicação do TRF2, o advogado de Cabral já foi informado da decisão, no entanto, o alvará de soltura ainda precisa ser emitido para que Cabral possa deixar a prisão domiciliar, em Copacabana.

Cabral só poderá deixar sua residência, em Copacabana, depois que a decisão for publicada e saírem os ofícios, algo que só deve ocorrer na próxima segunda-feira (13).

