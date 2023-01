Justiça suspende bloqueio de contas da Americanas

A Justiça do Rio concedeu nesta sexta-feira (13) uma tutela cautelar antecipada pedida pelo Grupo Americanas S.A, para suspender qualquer tipo de bloqueio, sequestro ou penhora de bens da empresa, assim como adiar a obrigação da companhia de pagar suas dívidas até que seja feito um pedido de recuperação judicial à Justiça.

A decisão, do juiz titular da 4ª Vara Empresarial do Rio, Paulo Assed Estefan, atendo o pedido sob a justificativa da empresa que a descoberta do rombo contábil de R$ 20 bilhões pode acarretar “no vencimento imediato de dívidas em montante aproximado de R$ 40 bilhões”.

Rombo nas contas

A Americanas enviou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na última quarta-feira (12), após o fechamento da Bolsa, um documento informando sobre um rombo de R$ 20 bilhões na conta da empresa.

Junto disso, o presidente da companhia, Sérgio Rial deixou o cargo, nove dias após assumir. O diretor financeiro, André Cove, também renunciou ao cargo junto de Rial.

