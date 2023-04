Justiça volta a ouvir testemunhas no caso do assassinato de Bruno e Dom

A Justiça Federal do Amazonas retomou nesta terça-feira (11), a audiência de instrução e julgamento no caso que julga o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips em junho do ano passado.

As audiências de instrução foram suspensas pela Justiça Federal em 22 de março após sucessivos atrasos na agenda ocasionados por problemas na conexão da internet, o que afetaria o acompanhamento dos acusados, já que Amarildo da Costa Oliveira está detido em um presídio de Catanduvas, no Paraná, e Oseney Costa de Oliveira e Jeferson da Silva Lima estão na penitenciária de segurança máxima de Campo Grande.

Na audiência desta terça estão previstas as oitivas de uma testemunha do Ministério Público Federal (MPF), e duas da defesa dos réus, além da interrogação via videoconferência dos acusados.

As oitivas ocorrem em Tabatinga, no Amazonas, próximo ao Vale do Javari, onde Dom e Bruno foram assassinados.

