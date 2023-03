Lewandowski antecipa para abril sua aposentadoria do STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski anunciou, nesta quinta-feira (30), que irá antecipar para 11 de abril a sua aposentadoria, que aconteceria somente em maio deste ano.

A informação foi confirmada pelo magistrado na noite de hoje após sua última sessão na Corte. Ele também afirmou que não conversou com o presidente Lula (PT) sobre um sucessor, mas destacou que o indicado deve ser “corajoso”.

Segundo a legislação, Lewandowski se aposentaria compulsoriamente do STF no dia 11 de maio, quando completaria 75 anos, no entanto, ele decidiu antecipar o pedido e levou o ofício até a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber.

Segundo o ministro, a decisão ocorre por “compromissos acadêmicos e profissionais”, mas afirma que deixará o cargo com “a sensação de que cumpriu função”.

