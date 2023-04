Lewandowski deixa o STF na próxima semana

Foi publicado na edição desta quinta-feira (6) do Diário Oficial da União (DOU) o decreto que concede aposentadoria ao ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O texto, assinado pelo presidente Lula (PT), atende a um pedido do ministro, que decidiu se aposentar cerca de um mês mais cedo, alegando compromissos acadêmicos e profissionais. Ele deixa a corte na próxima terça-feira (11).

Segundo a legislação, a aposentadoria no STF é compulsória, e os ministros precisam deixar a Corte ao completarem 75 anos, que no caso de Lewandowski ocorreria em maio deste ano.

O sucessor do ministro ainda não foi decidido por Lula.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também