Lewandowski prorroga treinamento da Força Penal Nacional em Mossoró

O Ministro De Estado Da Justiça E Segurança Pública, Ricardo Lewandowski assinou a portaria publicada nesta terça-feira (23), no Diário Oficial da União para prorrogar ação da Força Penal Nacional na Penitenciária Federal em Mossoró

O emprego da Força Penal por mais 60 dias é em caráter episódico e planejado, para treinamento, sobreaviso e reforço da segurança externa da Penitenciária

Os treinamentos serão realizados na Penitenciária Federal em Mossoró e serão coordenados pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Medida de prorrogação acontece em menos de 20 dias após a prisão de Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento que fugiram de Mossoró em 14 de fevereiro e foram recapturados 50 dias depois, resultando e um gasto de R$ 6 milhões ao Governo Federal.

