Lira entrega notícia-crime contra terroristas à PGR

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), entregou na manhã desta segunda-feira (16), ao procurador-geral da República, Augusto Aras, a notícia-crime com as informações sobre a apuração interna sobre a invasão e depredação da Casa no último dia 8, após terroristas invadirem a sede dos Três Poderes.

Durante o encontro, Lira disse que “o mínimo que podemos exigir” é a punição dos já identificados e os que ainda serão identificados. “Muito mais do que a depredação do patrimônio público, mas por atentar contra as instituições, pelo risco que o Brasil correu”, afirmou o deputado.

Aras informou, também hoje, que a PGR já tem um total de 40 denúncias prontas, e que novas denúncias contra os vândalos do Senado e da Câmara devem ser apresentadas em breve, junto com a solicitação de outras medidas cautelares.

O procurador-geral também destacou que existem sete inquéritos abertos no Supremo Tribunal Federal (STF) para apurar as condutas no dia 8 de janeiro, além de investigação do Ministério Público Federal (MPF) contra três deputados eleitos, e também a inclusão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entre os investigados.

