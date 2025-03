"Manco" Ã© condenado a 17 anos por assassinato a tiros no Nova Lima

O Tribunal do Júri de Campo Grande condenou Gleisson Rogers Araújo da Silveira, de 31 anos, conhecido como "Manco", a 17 anos e 6 meses de prisão pelo assassinato de Renner dos Santos de Aquino, de 26 anos. O crime ocorreu em 1º de janeiro de 2022, na Rua Zulmira Borba, no bairro Nova Lima, por volta das 22h.

O julgamento, presidido pelo juiz Aluizio Pereira dos Santos, ocorreu nesta quarta-feira (12). A defesa de Gleisson tentou retirar as qualificadoras do crime, com o intuito de reduzir a pena, mas o Conselho de Sentença manteve as qualificadoras.

O réu confessou em juízo que matou Renner com três tiros, alegando vingança após a vítima agredir fisicamente um amigo seu. A decisão da Justiça também considerou que o crime foi cometido de forma surpresa, dificultando a defesa da vítima.

Além da condenação à pena de reclusão, foi determinada uma indenização mínima de R$ 10.000,00 aos familiares de Renner, a título de dano moral. Caso os familiares desejem um valor maior, deverão buscar a Justiça Cível.

A perda da arma usada no crime foi decretada, e Gleisson segue preso, considerando os maus antecedentes e a natureza do crime. A defesa pode recorrer da decisão.

