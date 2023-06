Marcos do Val é alvo de operação da PF

A Polícia Federal cumpriu, nesta quinta-feira (15), diversos mandados de busca e apreensão em todos os endereços do senador Marcos do Val (Podemos-ES), no Espírito Santos e em Brasília.

A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e ocorre no âmbito da investigação contra do Val sobre uma possível tentativa do parlamentar de atrapalhar as investigações sobre os atos terroristas de 8 de janeiro.

Além de autorizar a operação, Moraes determinou que o senador se abstenha de publicar e promover notícias falsas e ataques as instituições. Inicialmente a Polícia Federal havia solicitado em abril, quando foi feita a representação do órgão para que fossem tomadas medidas contra o senador, que o parlamentar fosse preso, porém, o pedido foi negado por Moraes.

Foram feitas buscas em três endereços ligados à Marcos, nas casas dele, em Brasília e em Vitória, e em seu gabinete, na Capital Federal.

Além disso, o ministro determinou que as redes sociais do parlamentar fossem retiradas do ar.

Em entrevista à Band News, logo após a operação, do Val chamou Moraes de "imperador" e afirmou que o ministro fez “movimentos claros da invasão de poderes e quebra da Constituição”.

Segundo o portal UOL, foram apreendidos somente documentos em seu gabinete, já em suas residências, segundo a Globonews, foram tomados celulares e computadores de uso pessoal.

