Marcos do Val será investigado por denúncia contra Silveira e Bolsonaro

O Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta sexta-feira (3), por meio de um despacho, que o senador Marcos do Val (Podemos-ES) será investigado em uma apuração independente da aberta para investigar as responsabilidades pelos atos de 8 de janeiro.

No despacho, Moraes aponta que do Val já apresentou quatro versões diferentes sobre a reunião na qual o ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) teria lhe pedido ajuda, na presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para aplicar um golpe para reverter o resultado das eleições.

“Ouvido sobre os fatos, o senador Marcos do Val apresentou, à Polícia Federal, uma quarta versão dos fatos por ele divulgados, todas entre si antagônicas, de modo que se verifica a pertinência e necessidade de diligências para o seu completo esclarecimento, bem como para a apuração dos crimes de falso testemunho (art. 342 do Código Penal), denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal) e coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal)”, escreveu o ministro.

