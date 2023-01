Monark e Nikolas Ferreira tem contas no Twitter suspensas

O youtuber Bruno Aiub, conhecido como Monark, e o deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) tiveram suas contas no Twitter retidas nesta sexta-feira (13). Ambas as contas aparecem com o aviso que a conta foi “retida” em resposta a um pedido judicial.

Até esta segunda-feira (9), Monark contava com 1,4 milhão de seguidores na rede social, e Nikolas Ferreira somava 2 milhões.

Até o momento não se sabe qual o motivo por trás da decisão judicial que levou a suspensão das contas dos dois, mas a determinação pode ter relação direta com as falas reproduzidas pelos dois em suas redes sociais, onde eles demonstraram apoio aos movimentos golpistas que levaram à invasão dos Três Poderes em Brasília no último domingo (8).

