Moraes atende pedido da PGR e inclui Bolsonaro nas investigações de atos em Brasília

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu na noite desta sexta-feira (13) atender ao pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) e incluir o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro nas investigações dos atos terroristas em Brasília.

O pedido para inclusão de Bolsonaro no inquérito foi feito mais cedo no mesmo dia, e tem como objetivo incluir todos os "autores intelectuais" e instigadores dos atos que ocorreram em Brasília no último dia 8, quando terroristas invadiram e depredaram as sedes dos Três poderes em Brasília.

A decisão do ministro ocorre de um entendimento que um pronunciamento de Bolsonaro, postado e depois apagado das redes sociais no dia 10 de janeiro, foi uma das situações em que o presidente se posicionou, “em tese”, de forma antidemocrática contra as instituições.

"O pronunciamento do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, se revelou como mais uma das ocasiões em que o então mandatário se posicionou de forma, em tese, criminosa e atentatória às instituições, em especial o Supremo Tribunal Federal – imputando aos seus ministros a fraude das eleições para favorecer eventual candidato – e o Tribunal Superior Eleitoral –, sustentando, sem quaisquer indícios, que o resultado das Eleições foi é fraudado", escreveu o ministro.

A defesa do ex-presidente divulgou uma nota em que afirmou que Bolsonaro sempre repudiou os atos ilegais e criminosos e foi um defensor da Constituição e da democracia, além de afirmar que o ex-chefe do executivo jamais teve qualquer participação em "movimentos sociais espontâneos".

