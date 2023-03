Moraes autoriza PF a investigar ligação de Daniel Silveira com 8 de janeiro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a abertura de uma investigação por parte da Polícia Federal para apurar uma suposta ligação do ex-deputado federal Daniel Silveira com atos golpistas de 8 de janeiro.

A decisão de Moraes atende a um pedido feito pela própria PF e investigará também a origem dos R$ 257 mil apreendidos na casa do ex-deputado no início de fevereiro, quando ele foi preso.

Prisão do deputado

Daniel Silveira está preso desde 8 de fevereiro no presídio Bangu 8 pelo descumprimento de medida cautelar determinada após sua condenação no STF em 2022.

A prisão ocorreu em meio a operações de busca e apreensão nos endereços comerciais e residenciais do ex-parlamentar, que resultou na apreensão de R$ 270 mil em espécie além de armas, munições, computadores, tablets, celulares e diversos outros itens.

