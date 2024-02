Moraes cede liberdade provisória para Valdemar Costa Neto

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu, neste sábado (10), liberdade provisória para o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que havia sido preso na quinta-feira (8) por porte ilegal de arma.

Moraes manteve medidas cautelares que Valdemar deverá cumprir em liberdade. Caso ele não cumpra com as medidas, ele deve voltar a ser detido.

Ele havia sido preso na quinta-feira durante o cumprimento de mandados busca e apreensão da Operação Tempus Veritatis. No seu caso, Valdemar foi preso por porte ilegal de arma.

