Moraes concede liberdade Ã  149 mulheres presas nos atos de 8 de janeiro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (8) a soltura de 149 mulheres detidas nos atos criminosos de 8 de janeiro, em Brasília.

Segundo o STF, os pedidos de liberdade solicitados por mulheres foram priorizados e analisados pelo ministro, que determinou a aplicação de medidas cautelares às detidas. Elas responderão por processos por incitação ao crime e associação criminosa.

Outras 61 mulheres tiveram o pedido de liberdade negado por Moraes por responderem por denúncias de crimes mais graves. Na decisão, o ministro entendeu que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública e instrução processual penal.

