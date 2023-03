Moraes dÃ¡ prazo de 10 dias para que o INSS apresente plano de revisÃ£o da vida toda

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) apresente, em 10 dias, um plano para realizar a chamada revisão da vida toda nas aposentadorias. O prazo começa a valer a partir desta sexta-feira (3).

A revisão foi autorizada pelo STF em dezembro, quando foi reconhecido o direito de se recalcular benefícios de aposentados, pondo fim a décadas de disputas judiciais.

Segundo a decisão, a revisão poderá ser solicitada por aposentados e pensionistas que começaram a contribuir para o INSS antes de julho de 1994, mês da criação do Plano Real, e que se aposentaram entre 1999 e a reforma da Previdência de 2019.

Com a decisão, o INSS solicitou ao Supremo a suspensão do andamento dos processos judiciais sobre o assunto, já que não teria as possibilidades técnicas de recalcular as aposentadorias com base na nova regra.

