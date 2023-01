Moraes determina a abertura de mais seis inquéritos sobre atos em Brasília

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a abertura de mais seis inquéritos sobre os atos terroristas de 8 de janeiro, em Brasília. A decisão do ministro atende a um pedido da Procuradoria-geral da República (PGR).

No total, serão instaurados três inquéritos para investigar deputados que incitaram os atos, que não tiveram seus nomes divulgados pelo STF, e outros três para investigar os financiadores dos atos golpistas, os executores e os autores intelectuais, que planejaram os atos.

Nos pedidos enviados ao Supremo, a PGR cita os crimes de terrorismo, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime.

