Moraes determina que PF ouça Bolsonaro no inquérito do 8 de janeiro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta sexta-feira (14) que a Polícia Federal (PF) marque o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito que apura os atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília, no prazo de até 10 dias.

“Diante de todo o exposto, defiro o requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República e determino à Polícia Federal que proceda a oitiva de Jair Messias Bolsonaro, no prazo máximo de dez dias, devendo a PGR ser previamente avisada do dia agendado para se entender necessário acompanhar a oitiva”, diz trecho da decisão.

Moraes classificou o depoimento de Bolsonaro como “indispensável ao completo esclarecimento dos fatos investigados”.

O depoimento questionará o ex-presidente sobre um vídeo publicado em suas redes sociais no dia 10 de janeiro, dois dias após os ataques em Brasília, onde ele questionava a legitimidade do resultado das eleições de 2022.

