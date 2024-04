Moraes nega isentar X no Brasil de determinações judiciais

Em meio a um embate com Elon Musk, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, rejeitou o pedido do X (antigo twitter) no Brasil, para que a responsabilidade sobre determinações judiciais recaia sobre a empresa no âmbito internacional.

Advogados da plataforma argumentaram que representantes da empresa no Brasil não têm o poder de interferir nas decisões da diretoria no exterior. Por isso, não poderia garantir o cumprimento das decisões judiciais.

Mas, Moraes entendeu que a empresa X no território brasileiro tem responsabilidade sim, em relação às decisões judiciais e administrativas dentro do país. O ministro ainda disse que o pedido se trata de “um abuso da personalidade jurídica”.

Na decisão, o ministro também disse que, em caso de desobediência de ordens judiciais, os administradores do X no Brasil serão responsabilizados.

De acordo com a CNN, a Polícia Federal (PF) quer convocar representantes da plataforma para prestar esclarecimentos. Investigadores afirmam que ainda não há data para os depoimentos.

