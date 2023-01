Morre o juiz Ricardo César Galbiati, vítima de câncer

O juiz Ricardo César Carvalheiro Galbiati morreu na noite de quarta-feira (25) após uma longa batalha contra o câncer, em Campo Grande.

O magistrado atuava na 2° Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos e era conhecido e respeitado em solo sul-mato-grossense, pois dedicava sua vida à magistratura desde 1994, quando tomou posse.

Entidades como Amamsul e OAB-MS lamentaram a perda do juiz e publicaram notas de pesar e o consideravam "um profissional exímio e de cultura ímpar".

“O juiz Ricardo Galbiati, que era casado com a defensora pública Glória Galbiati, era conhecido por ser um juiz célere e que atendia muito bem a advocacia, um exímio profissional e de uma cultura ímpar, deixará uma profunda lacuna perante a comunidade jurídica sul-mato-grossense", disse o membro honorário vitalício e Conselheiro Federal da OAB, Mansour Elias Karmouche.

Ricardo Galbiati deixa a esposa e dois filhos.

Seu corpo será cremado em São Paulo. O velório será realizado no Funeral Tatuapé na próxima sexta-feira, dia 27 de janeiro, das 12 às 15 horas.

