MP espanhol vai recorrer para aumentar pena de Daniel Alves por estupro, diz agÃªncia

Para tentar endurecer a pena de quatro anos e meio de prisão imposta por um tribunal de Barcelona ao jogador Daniel Alves, em condenação por estupro, o Ministério Público espanhol vai recorrer da decisão, de acordo com uma fonte jurídica ouvida pela agência AFP.

De acordo com a sentença, ele jogou a mulher no chão do banheiro de uma boate em Barcelona, imobilizou-a e penetrou sem consentimento. A pena foi atenuada após pagamento de 150 mil euros (R$ 801,2 mil) para ser entregue à vítima.

Na sessão de julgamento, Daniel Alvez chorou e negou a agressão sexual. Disse ainda que a relação com a denunciante foi consensual.

O MP vai tentar aumentar a pena recebida por Alves, que foi considerado culpado pelo tribunal de ter estuprado uma mulher no banheiro de uma boate em Barcelona, no final de 2022.

A defesa de Daniel Alves havia pedido a liberdade condicional e a absolvição dele. Já o Ministério Público local pediu nove anos de prisão, enquanto a defesa da denunciante pediu 12 anos.

Logo após o anúncio da sentença, a defesa disse que iria recorrer da decisão. A apelação ainda pode ser feita em duas instâncias, no Tribunal Superior de Justiça da Catalunha (TSJC) e no Supremo Tribunal da Espanha.



Enquanto recorrer, Daniel segue preso —pela lei espanhola, ele pode obter direito de sair da prisão em 2025.

