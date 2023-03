MPF pede multa de R$ 2 milhÃµes para Ratinho por fala sobre "metralhar" deputada

O Ministério Público Federal (MPF) pediu uma indenização de R$ 2 milhões ao apresentador Ratinho por um episódio onde ele sugeriu “metralhar” a deputada federal Natália Bonavides (PT-RN) durante um programa na rádio Massa FM, em dezembro de 2021.

Na ação civil pública, o órgão pede, além da multa, a condenação de Ratinho e sua emissora por dano moral coletivo causado às mulheres que atuam ou pretendem atuar na política, além da veiculação de campanhas sobre os direitos das mulheres e combate à violência de gênero pelo período de, no mínimo, 1 ano.

O apresentador desferiu a fala durante o programa Turma do Ratinho, ao receber a informação falsa que a parlamentar seria a autora de um projeto para retirar as palavras “pai” e “mãe” das certidões de nascimento.

“Natália, você não tem o que fazer, não? Você não tem o que fazer, minha filha? Vá lavar roupa a caixa do teu marido, a cueca dele, porque isso é uma imbecilidade querer mudar esse tipo de coisa. Tinha que eliminar esses loucos. Não dá para pegar uma metralhadora, não?”, disse Ratinho na ocasião.

No entanto, o projeto da deputada propõe que as referências ao gênero dos casais em certidões de casamento fossem retiradas para evitar constrangimentos a pessoas da comunidade LGBTQIA+.

Natália comemorou em seu Twitter a ação do MPF, onde ela afirmou que “o ato violento que sofri não pode ficar impune e diz respeito a todas nós”, e ressaltou que “seguimos em luta pelos direitos das mulheres”.

