MPF vai instaurar inquérito para apurar omissão na crise Yanomami

O Ministério Público Federal (MPF) vai instaurar um inquérito para apurar se houve omissão por parte do Estado brasileiro na crise humanitária e sanitária que atingi os indígenas da etnia Yanomami.

Segundo a Procuradoria Geral da República em Roraima, investigações preliminares apontam que há evidências de falta de assistência à saúde e de enfrentamento a invasões por parte de gestores e políticos.

"Tal acervo revela panorama claro de generalizada desassistência à saúde, sistemático descumprimento de ordens judiciais para repressão a invasores do território e reiteradas ações de agentes estatais aptas a estimular violações à vida e à saúde do povo yanomami", diz o texto.

Após o Ministério Público decretar estado de emergência na região, essa investigação é mais um dos procedimentos oficiais tomados para apurar as causas da crise.

