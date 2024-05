MPMS abre procedimento para acompanhar eleições municipais de 2024

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou um Procedimento Administrativo para acompanhar de perto o pleito eleitoral de 2024.

O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 6 de outubro de 2024. Caso seja necessário um segundo turno, este ocorrerá no último domingo do mês, dia 27 de outubro, nas cidades com mais de 200 mil eleitores.

A promotora de Justiça Tathiana Correa Pereira da Silva determinou a instauração deste procedimento. Em comunicado, o MPMS destacou a importância de sua atuação preventiva para a defesa do regime democrático e a legitimidade do processo eleitoral.

