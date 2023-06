Ministério Público amplia edifício-sede das Promotorias de Justiça de Caarapó

Sarah Chaves, com informações do MPMS

Com novas instalações projetadas para melhorar a infraestrutura do atendimento à população e usuários, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul entregou nesta terça-feira (20), a ampliação e reforma do edifício-sede das Promotorias de Justiça da comarca Caarapó.

As novas instalações atendem a critérios de segurança institucional e adequação da acessibilidade. Anteriormente à reforma, a sede possuía uma área de 393m² de edificação; após as melhorias, a sede passou a ter 491m² de edificação, sendo executadas as seguintes adequações: reforma de todos os ambientes internos existentes, como a sala dos Promotores de Justiça, salas da equipe de apoio, sala de reunião, centro de processamento de dados, sanitários coletivos, depósito de materiais de limpeza e copa; ampliação da edificação com criação de mais ambientes para atendimento à população; construção de nova recepção para atender aos critérios de segurança institucional e acessibilidade, com instalação de pórtico detector de metais, catracas para controle de acesso, piso e mapa táteis, mobiliário com desenho universal, rampa acessível, construção de dois sanitários acessíveis e de calçada com piso tátil.

A reforma possibilitou ainda a instalação de energia solar fotovoltaica, instalação de comunicação visual e adequação das instalações de combate a incêndio.

Em seu discurso, o Presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público (ASMMP), Fabrício Secafen Mingati, agradeceu e parabenizou tanto a Procuradoria-Geral de Justiça quanto a Secretaria-Geral do MPMS pelo empenho na reforma do prédio das Promotorias de Justiça de Caarapó e elogiou a nova estrutura que irá atender com maior comodidade a população, os servidores e os membros.

Por sua vez, o Procurador-Geral Adjunto de Justiça Legislativo, Promotor de Justiça Romão Avila Milhan Junior, agradeceu a presença de todos, em nome do Procurador-Geral de Justiça, e ressaltou que o Ministério Público de Mato Grosso do Sul vem promovendo melhorias dentro dos parâmetros de sustentabilidade, economia e responsabilidade para cumprir com o seu papel social.

