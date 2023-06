Nomeado novo juiz substituto para o TRE-MS

O advogado, Márcio de Ávila Martins Filho, foi nomeado pelo juiz substituto do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS). A nomeação saiu na publicação do Diário Oficial da União desta terça-feira (28).

Conforme o texto, Márcio entra em decorrência da posse do Dr. José Eduardo Chemim Cury, que assumiu um cargo efetivo no tribunal em novembro de 2022. Desde então, uma ‘jornada’ até o nome final foi travada e ao final três nomes, sendo o de Márcio, Lucas Costa da Rosa e Régis Santiago de Carvalho, foram enviados ao Ministério da Justiça. Por fim, o presidente fez a escolha, definindo o nome do advogado.

“Nomear MÁRCIO DE ÁVILA MARTINS FILHO, para compor o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso do Sul, no cargo de Juiz Substituto, na vaga decorrente da posse de José Eduardo Chemin Cury no cargo de Juiz Titular”, consta no Diário.

Ao JD1 Notícias, o advogado disse que a sensação que fica agora é a da ‘realização de um sonho’. “Muita felicidade. Estou honrado. Foi uma surpresa eu ter entrado na lista e uma maior ainda ter sido nomeado. Tinham outros dois valorosos colegas concorrendo comigo. Essa é a realização de um sonho, estou sem palavras, emocionado e agradecido. Foi uma jornada longa até aqui”.

Agora, já com a nomeação, Márcio deve aguardar a decisão do presidente do TRE a respeito da data da sua posse.

Deixe seu Comentário

Leia Também