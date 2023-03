O novo juiz da Lava Jato em Curitiba, Eduardo Appio, determinou nesta quinta-feira (9) que o ex-deputado e ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha entregue seis carros de luxo confiscados durante a operação.

Segundo o g1, os carros se tratam de dois Porsche Cayenne, um Ford Fusion, um Ford Edge, um Hyundai Tucson e um Volkswagen Passat, todos bloqueados desde 2016, mas que ainda permaneceram em posse do ex-deputado e sua família.

"Revogo, por conseguinte, o respeitável despacho judicial deste Juízo Federal (nos autos de pedido de prisão preventiva de EDUARDO CUNHA [...] o qual havia autorizado que o acusado EDUARDO CUNHA (e seus familiares) ficassem na posse dos veículos de luxo abaixo mencionados", diz trecho da decisão de Appio.

Em suas redes sociais, Eduardo Cunha afirmou que qualquer decisão que não seja de transferência para a Justiça Eleitoral é ilegal, já que a condenação dele na 13ª Vara foi anulada e transferida, além de afirmar que seus advogados de defesa vão contestar a decisão.

