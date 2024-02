Pelas leis espanholas, Daniel Alves estará em regime semiaberto em 2025

Daniel Alves foi acusado e julgado por estuprar uma jovem, que na época tinha 23 anos, na boate Sutton, em Barcelona, no ano de 2022. O julgamento do jogador durou três dias, e hoje (22) o resultado saiu, dando 4 anos e 6 meses de pena para ele.

No entanto, o brasileiro poderá ter direito ao regime semiaberto em abril de 2025, pois a pena dele começa a contar a partir da prisão, em janeiro de 2025.

Segundo as leis espanholas, condenados a menos de cinco anos de prisão podem pedir progressão para o semiaberto, na qual podem sair da penitenciária pela manhã, e retornar somente à noite, buscando reintegrá-lo à sociedade. Nesse período, ele poderá trabalhar ou ficar com a família.

O tribunal espanhol deu 4 anos de prisão a Daniel Alves alegando uma circunstância atenuante de reparação do dano, ao considerar que antes do julgamento, a defesa pagou 150 mil euros ao tribunal, para ser entregue a vítima, representando “uma vontade reparadora”. O valor foi pago pela família do jogador Neymar.

A vítima se manifestou a respeito do resultado do julgamento, e disse que se sente ouvida e justiçada.

