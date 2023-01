PF abre inquérito para investigar genocídio e omissão de socorro contra Yanomami

A Polícia Federal (PF) abriu, nesta quarta-feira (25), um inquérito para apurar se houve crime de genocídio e omissão de socorro por parte do governo federal contra os indígenas da etnia Yanomami em Roraima.

Além dos crimes de genocídio e omissão de socorro, a investigação, que foi aberta a pedido do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, investigará os crimes ambientais relacionados as Terras Indígenas Yanomami.

O oficio com pedido de apuração foi encaminhado por Dino ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, nesta segunda-feira (23).

No documento, o ministrou citou “os reiterados pedidos de ajuda contra a violência decorrente do garimpo ilegal, bem como a ausência de efetivas ações e serviços de saúde à disposição dos Yanomami”, o que, segundo Dino, reforçam uma possível intenção de causar lesão grave à integridade ou mesmo provocar a extinção do grupo originário.

Também será investigada a participação ou a omissão de ex-integrantes do governo federal e os envolvidos em toda a cadeia do garimpo ilegal, incluindo proprietários de equipamentos, garimpeiros, barqueiros, operadores de máquinas e até o piloto do avião que transporta envolvidos e produtos.

