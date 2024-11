PF realiza operação contra corrupção no judiciário em MT, PE e DF

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (26/11) a Operação Sisamnes, para desbaratar um esquema de venda de sentenças judiciais envolvendo advogados, lobistas, empresários, assessores, chefes de gabinete e até magistrados. A ação, que mira crimes como organização criminosa, corrupção e violação de sigilo funcional, abrange os estados de Mato Grosso, Pernambuco e o Distrito Federal.

As investigações indicam que os investigados exigiam valores para emitir decisões favoráveis em processos judiciais, além de negociar o vazamento de informações sigilosas, incluindo detalhes de investigações policiais. A operação também cumpre mandados de prisão preventiva, 23 mandados de busca e apreensão, e adota medidas severas, como monitoramento eletrônico e afastamento de servidores públicos e membros do Judiciário.

O nome da operação faz referência a um episódio da mitologia persa, durante o reinado de Cambises II, que conta a história do juiz Sisamnes, acusado de aceitar suborno para emitir uma sentença injusta.

