PGR denuncia e pede prisão de 39 suspeitos de depredação em Brasília

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou ao Supremo Tribunal Federal (STF), 39 pessoas acusadas de depredar e vandalizar a sede do Senado Federal durante o ato golpista de 8 de janeiro, onde terroristas invadiram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Além das denúncias, o documento também pede a prisão preventiva dos acusados e o bloqueio de bens no valor de R$ 40 milhões, que devem ser utilizados para a reparação de danos.

Os acusados irão responder pelos crimes de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

A denúncia é assinada pelo subprocurador-geral Carlos Frederico Santos, que coordena o Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, criado por Augusto Aras, procurador-geral da República, na semana passada.

