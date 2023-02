PGR denuncia mais 225 por atos terroristas em Brasília

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou nesta segunda-feira (30) outros 225 envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, que resultaram nas invasões às sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Essa é a sexta leva de denúncias apresentadas pela PGR contra participantes dos atos, elevando o total de denunciados a 479. Os nomes em análise para virarem réus são de pessoas detidas no acampamento em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília.

O grupo responde por acusações de associação criminosa e incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais. Além disso, o documento de denuncia também pede que as condenações considerem o chamado concurso material, ou seja, os crimes devem ser considerados de forma autônoma, e as penas, somadas.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também